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طيران الشرق الأوسط تعلن استئناف رحلات الشركة إلى الرياض و تعديل مواعيد رحلات الدمام وجدة

خبر عاجل
2026-10-30 | 07:35
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طيران الشرق الأوسط تعلن استئناف رحلات الشركة إلى الرياض و تعديل مواعيد رحلات الدمام وجدة
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طيران الشرق الأوسط تعلن استئناف رحلات الشركة إلى الرياض و تعديل مواعيد رحلات الدمام وجدة

اعلنت  شركة طيران الشرق الأوسط  في بيان انه"بعد إعادة فتح مطار الملك خالد الدولي في الرياض والحصول على الأذونات اللازمة لتشغيل عدد محدد من الرحلات،   تسيير الرحلات التالية من وإلى الرياض  والمبينة في الجدول أدناه مع اعطاء الإمكانية للركاب الذين ألغيت أو تلغى رحلاتهم أو تم اعادة توجهيهم الى الدمام، إعادة حجز بطاقاتهم على هذه الرحلات دون دفع أية كلفة إضافية حتى 15 تشرين الثاني 2026. 

للإطلاع على الجدول، إضغط هنا.

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