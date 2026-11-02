سلام: أطلقنا إطاراً جديداً للرقابة والوقاية تقوده الهيئة اللبنانيّة لسلامة الغذاء بالتعاون مع الوزارات المختصة والأجهزة المعنيّة لضمان سلامة الغذاء على امتداد سلسلة التوريد من الاستيراد والإنتاج إلى التخزين والتوزيع وصولاً إلى المستهلك

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