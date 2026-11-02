سلام: الغش في الغذاء جريمة تمسّ بصحّة الناس عدا عن كونها انحطاطاً أخلاقيّا ولن نتهاون في متابعة هذا الملف حتى نعرف أين حصل الغش ومن المسؤول عنه وصولاً إلى محاسبة كلّ من تثبت مسؤوليته وفق القانون

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