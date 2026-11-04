الديمقراطيون يفوزون بالأغلبية في مجلس النواب بحصولهم على 219 مقعدا مع تواصل عمليات الفرز

الديمقراطيون يوسّعون تقدّمهم في مجلس الشيوخ الأميركي إلى ٥٣ مقعدًا بعد قلب نتائج ٧ ولايات لصالحهم آخرها ولاية مين التي انتزعوا مقعدها من الجمهوريين إلى جانب كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وتكساس وأوهايو وكانساس وآيوا

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