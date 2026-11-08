حزب آيزنكوت ينفي اجراء مفاوضات لانسحاب اسرائيل من لبنان

بعدما زعم شلومو ريزيل، صباح اليوم، عبر القناة 14 الإسرائيلية، أنّ غادي آيزنكوت يجري مفاوضات مع جهات أجنبية بشأن انسحاب إسرائيلي من لبنان، نفى حزب «يشار» هذه المعلومات، واصفاً إياها بأنّها «كذب محض، لا أساس له من الصحة، ولم يحدث إطلاقاً».



وطالب الحزب القناة بحذف الخبر، وريزيل بتقديم اعتذار علني، متهماً القناة بمحاولة «زرع الخوف وإثارة الانقسامات وعرقلة تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل».