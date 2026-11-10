ترقبوا رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي خلال برنامج جدل الساعة 9:30 عبر الـLBCI

روبيو: مهمة اليونيفيل تقترب من نهايتها وبالتالي يمكن أن تحلّ محلّها جهة أخرى تتولّى هذا الدور ولا تزال التفاصيل قيد البحث ولا أستطيع في الوقت الراهن تقديم المزيد من المعلومات

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