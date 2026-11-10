مخزومي لـ جدل: لا أخفف من الدور الذي يلعبه الجيش لكن أنا كمواطن "فرجيني شو عم تعمل" والتنفيذ اليوم يجب أن يكون متوازنًا من الجهتين

التالي

مخزومي لـ جدل: كلنا ندعم المؤسسة العسكرية لكن لنتذكر أنها وبحسب دستورنا تأخذ تعليماتها من الوزارة والقرار السياسي اتخذ من قبل الحكومة فعلى الجيش أن ينفذ