مخزومي لـ جدل: لا يمكن للجيش أن يعتبرنا غير داعمين له وهو "عم بطنّش" على حاملي السلاح غير الشرعي

التالي

مخزومي لـ"جدل": لا يمكن أن نرضى بأن هناك أجندة إيرانية تجرّ لبنان لحروب مع اسرائيل وفي الأخير نلوم إسرائيل فقط وننسى من أوصلنا الى هذه المرحلة ونحن نريد الإنسحاب الإسرائيلي ولن نرضى بأن تقبى إسرائيل موجودة جنوباً