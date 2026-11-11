السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني: نعمل على تسريع إجراءات فحص الحمض النووي واستلام جثمان العلواني ونقله إلى بغداد والشكوك تحوم حول أشخاص رافقوا أحمد العلواني من الفندق إلى الشقة التي عُثر عليه مقتولاً

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