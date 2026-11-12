الرئيس سلام من تركيا: إن التعافي لا يمكن أن يقتصر على إعادة بناء المنازل والطرقات بل يجب أن يشمل استصلاح الأراضي الزراعية وإعادة تأهيل النظم البيئية وإحياء سبل العيش

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سلام من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ: الخسائر البيئية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية التي تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني تجاوزت 512 مليون دولار أميركي خلال عامَي 2023 و2024 يُضاف إليها ما تكبّده لبنان من خسائر أخرى خلال عام 2026