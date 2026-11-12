الرئيس سلام من تركيا: الجهود الوطنية مهما بلغت أهميتها لا تستطيع وحدها تجاوز القيود البنيوية والمالية التي يواجهها بلد يسعى إلى النهوض من أزمات وحروب طويلة ومتلاحقة

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الرئيس سلام من تركيا: ندعو في هذا الإطار إلى زيادة التمويل العام وتعزيز دور المنح وتبسيط إجراءات الوصول إلى آليات التمويل القائمة مع مراعاة الظروف الخاصة للدول المتأثّرة بالأزمات