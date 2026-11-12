مجلس النواب أقر قرض أمان من البنك الدولي بقيمة ٢٠٠ مليون دولار والوزيرة حنين السيد قالت إن ١٠٦ آلاف عائلة تستفيد من هذا القرض وإن هناك اتجاها لرفعها إلى ١٥٠ ألف عائلة

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