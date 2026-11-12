الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
15
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
15
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
مجلس النواب أقر قرض أمان من البنك الدولي بقيمة ٢٠٠ مليون دولار والوزيرة حنين السيد قالت إن ١٠٦ آلاف عائلة تستفيد من هذا القرض وإن هناك اتجاها لرفعها إلى ١٥٠ ألف عائلة
خبر عاجل
2026-11-12 | 04:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مجلس النواب أقر قرض أمان من البنك الدولي بقيمة ٢٠٠ مليون دولار والوزيرة حنين السيد قالت إن ١٠٦ آلاف عائلة تستفيد من هذا القرض وإن هناك اتجاها لرفعها إلى ١٥٠ ألف عائلة
خبر عاجل
النواب
البنك
الدولي
بقيمة
مليون
دولار
والوزيرة
السيد
عائلة
تستفيد
القرض
اتجاها
لرفعها
عائلة
التالي
مجلس النواب أقر فتح اعتماد إضافي بقيمة ١٠٠ مليون دولار لتسديد مستحقات المؤسسات والإدارات العامة لكهرباء لبنان
سلام من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ: آثار الحرب البيئية تتجاوز هذه الأرقام بكثير إذ ستبقى ندوبها عميقة في النظم البيئية وسبل العيش والمجتمعات المحلية لسنوات طويلة مقبلة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:14
ترامب بشأن إيران: لسنا في حاجة لاتفاق مع طهران
آخر الأخبار
08:14
ترامب بشأن إيران: لسنا في حاجة لاتفاق مع طهران
0
آخر الأخبار
08:10
هيئة بحرية بريطانية: مقذوف مجهول أصاب ناقلة قبالة ساحل الإمارات أمس الأربعاء وجهود مكافحة الحرائق مستمرة
آخر الأخبار
08:10
هيئة بحرية بريطانية: مقذوف مجهول أصاب ناقلة قبالة ساحل الإمارات أمس الأربعاء وجهود مكافحة الحرائق مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:07
جلسة تشريعية على جدولها العديد من الاقتراحات والمشاريع
تقارير نشرة الاخبار
08:07
جلسة تشريعية على جدولها العديد من الاقتراحات والمشاريع
0
منوعات
08:07
جامعة الروح القدس – الكسليك ومركز راشد لأصحاب الهمم يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الدمج وسهولة الوصول إلى المعرفة
منوعات
08:07
جامعة الروح القدس – الكسليك ومركز راشد لأصحاب الهمم يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الدمج وسهولة الوصول إلى المعرفة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:32
مجلس النواب أقر فتح اعتماد إضافي بقيمة ١٠٠ مليون دولار لتسديد مستحقات المؤسسات والإدارات العامة لكهرباء لبنان
خبر عاجل
06:32
مجلس النواب أقر فتح اعتماد إضافي بقيمة ١٠٠ مليون دولار لتسديد مستحقات المؤسسات والإدارات العامة لكهرباء لبنان
0
خبر عاجل
04:30
سلام من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ: آثار الحرب البيئية تتجاوز هذه الأرقام بكثير إذ ستبقى ندوبها عميقة في النظم البيئية وسبل العيش والمجتمعات المحلية لسنوات طويلة مقبلة
خبر عاجل
04:30
سلام من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ: آثار الحرب البيئية تتجاوز هذه الأرقام بكثير إذ ستبقى ندوبها عميقة في النظم البيئية وسبل العيش والمجتمعات المحلية لسنوات طويلة مقبلة
0
خبر عاجل
04:30
الرئيس سلام من تركيا: ندعو في هذا الإطار إلى زيادة التمويل العام وتعزيز دور المنح وتبسيط إجراءات الوصول إلى آليات التمويل القائمة مع مراعاة الظروف الخاصة للدول المتأثّرة بالأزمات
خبر عاجل
04:30
الرئيس سلام من تركيا: ندعو في هذا الإطار إلى زيادة التمويل العام وتعزيز دور المنح وتبسيط إجراءات الوصول إلى آليات التمويل القائمة مع مراعاة الظروف الخاصة للدول المتأثّرة بالأزمات
0
خبر عاجل
04:30
الرئيس سلام من تركيا: الجهود الوطنية مهما بلغت أهميتها لا تستطيع وحدها تجاوز القيود البنيوية والمالية التي يواجهها بلد يسعى إلى النهوض من أزمات وحروب طويلة ومتلاحقة
خبر عاجل
04:30
الرئيس سلام من تركيا: الجهود الوطنية مهما بلغت أهميتها لا تستطيع وحدها تجاوز القيود البنيوية والمالية التي يواجهها بلد يسعى إلى النهوض من أزمات وحروب طويلة ومتلاحقة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-05-26
هآرتس عن مصدر: توسيع عمليات الجيش الإسرائيلي البرية جنوبي لبنان لإبعاد مطلقي المسيرات الانقضاضية
خبر عاجل
2026-05-26
هآرتس عن مصدر: توسيع عمليات الجيش الإسرائيلي البرية جنوبي لبنان لإبعاد مطلقي المسيرات الانقضاضية
0
فنّ
2026-03-05
في ظل الأوضاع المستجدة... باسم مغنية: "يا رب"
فنّ
2026-03-05
في ظل الأوضاع المستجدة... باسم مغنية: "يا رب"
0
أخبار لبنان
2026-06-19
روبيو اتصل بعون وأكد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان والعمل من اجل تحقيق الامن والاستقرار فيه
أخبار لبنان
2026-06-19
روبيو اتصل بعون وأكد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان والعمل من اجل تحقيق الامن والاستقرار فيه
0
خبر عاجل
2026-04-05
القناة ١٥ الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل والولايات المتحدة اتفقتا على قائمة أهداف بإيران قبيل انتهاء مهلة ترامب
خبر عاجل
2026-04-05
القناة ١٥ الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل والولايات المتحدة اتفقتا على قائمة أهداف بإيران قبيل انتهاء مهلة ترامب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:07
جلسة تشريعية على جدولها العديد من الاقتراحات والمشاريع
تقارير نشرة الاخبار
08:07
جلسة تشريعية على جدولها العديد من الاقتراحات والمشاريع
0
تقارير نشرة الاخبار
08:06
جولات ميدانية في بيروت للكشف على المخالفات وإزالتها
تقارير نشرة الاخبار
08:06
جولات ميدانية في بيروت للكشف على المخالفات وإزالتها
0
تقارير نشرة الاخبار
08:01
نجل الرئيس التركي في بيروت... إليكم تفاصيل لقاءاته
تقارير نشرة الاخبار
08:01
نجل الرئيس التركي في بيروت... إليكم تفاصيل لقاءاته
0
أخبار لبنان
04:36
الرئيس نواف سلام: الخسائر البيئية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية تجاوزت 512 مليون دولار
أخبار لبنان
04:36
الرئيس نواف سلام: الخسائر البيئية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية تجاوزت 512 مليون دولار
0
أخبار لبنان
03:56
جلسة لمجلس النواب بجدول أعمال كبير...
أخبار لبنان
03:56
جلسة لمجلس النواب بجدول أعمال كبير...
0
أخبار دولية
02:37
انفجارات هائلة تعطّل ناقلتي نفط
أخبار دولية
02:37
انفجارات هائلة تعطّل ناقلتي نفط
0
أخبار دولية
00:24
وصول المبعوثين الأميركيين ويتكوف وكوشنر إلى روسيا للقاء بوتين
أخبار دولية
00:24
وصول المبعوثين الأميركيين ويتكوف وكوشنر إلى روسيا للقاء بوتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من تحدّي الأرض إلى أحلام المجرّة ما العلاقة بين الرياضة و الفضاء ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من تحدّي الأرض إلى أحلام المجرّة ما العلاقة بين الرياضة و الفضاء ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مراكز البيانات... حين يصطدم سباق الذكاء الاصطناعي باعتراض الأميركيين
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مراكز البيانات... حين يصطدم سباق الذكاء الاصطناعي باعتراض الأميركيين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
11:00
بعد حادث ابنها... كوليت الحلاني في أول تعليق: "رح حاربك يا شيطان" (صورة)
فنّ
11:00
بعد حادث ابنها... كوليت الحلاني في أول تعليق: "رح حاربك يا شيطان" (صورة)
2
أخبار لبنان
09:56
الشخص الذي صدمه الحلاني كان مطلوباً للقضاء... والعائلة تتنازل عن حقها الشخصي في الإدعاء
أخبار لبنان
09:56
الشخص الذي صدمه الحلاني كان مطلوباً للقضاء... والعائلة تتنازل عن حقها الشخصي في الإدعاء
3
أمن وقضاء
06:06
تفاصيل جريمة قتل أحمد العلواني في بيروت... هذا ما قاله رئيس هيئة الإعلام الأمني العراقي
أمن وقضاء
06:06
تفاصيل جريمة قتل أحمد العلواني في بيروت... هذا ما قاله رئيس هيئة الإعلام الأمني العراقي
4
أخبار لبنان
15:18
السفير العراقي لدى لبنان استقبل نجل أحمد العلواني
أخبار لبنان
15:18
السفير العراقي لدى لبنان استقبل نجل أحمد العلواني
5
أخبار لبنان
10:03
سلام يلتقي غوتيريش ورئيس مجلس الوزراء الكويتي رئيس الجمهورية العراقية على هامش مشاركته في COP31
أخبار لبنان
10:03
سلام يلتقي غوتيريش ورئيس مجلس الوزراء الكويتي رئيس الجمهورية العراقية على هامش مشاركته في COP31
6
أخبار لبنان
03:57
خلال جلسة مجلس النواب: سامي الجميل يتطرق الى كلام رئيس البرلمان الإيراني ويطالب بري بالرد... والأخير: "نحن أحرار"
أخبار لبنان
03:57
خلال جلسة مجلس النواب: سامي الجميل يتطرق الى كلام رئيس البرلمان الإيراني ويطالب بري بالرد... والأخير: "نحن أحرار"
7
حال الطقس
03:18
طقس مستقر يرافقنا لأيام عدة...
حال الطقس
03:18
طقس مستقر يرافقنا لأيام عدة...
8
أمن وقضاء
03:38
زوّروا مستندات عقار وانتحلوا صفة مالكه لمحاولة بيعه… وشعبة المعلومات توقف اثنين منهم وتضبط مصنعًا لتزوير المشروبات الروحية
أمن وقضاء
03:38
زوّروا مستندات عقار وانتحلوا صفة مالكه لمحاولة بيعه… وشعبة المعلومات توقف اثنين منهم وتضبط مصنعًا لتزوير المشروبات الروحية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More