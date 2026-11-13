معلومات للـLBCI: التحقيقات أظهرت أن الشخصين المشتبه في تورطهما في جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني دخلا الأراضي اللبنانية وغادراها عبر معبر غير شرعي في منطقة وادي خالد على الحدود اللبنانية – السورية

معلومات للـLBCI: جهات تابعة لحزب الله طالبت النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بالإفراج عن الموقوفين الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم في جرود بشري

معلومات للـLBCI: جهات تابعة لحزب الله طالبت النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بالإفراج عن الموقوفين الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم في جرود بشري

معلومات الـLBCI: لا يزال النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج ينتظر ردّ الجانب السوري على طلب السلطات القضائية اللبنانية تسليم المشتبه فيهما بالتورط في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني واللذين فرّا إلى الأراضي السورية