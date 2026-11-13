معلومات الـLBCI: مستودع الأسلحة الذي داهمته مديرية المخابرات في المشرفية ذو طابع تجاريّ والأسلحة هي بنادق حربية كلاشينكوف ومسدسات وآر بي جي وقنابل يدوية وذخائر

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معلومات الـLBCI: العملية بدأت بعد الاشتباه بوجود نشاط للاتجار بالأسلحة وورود معلومات من أشخاص أفادوا بشراء أسلحة من القائمين على المستودع فراقبت مديرية المخابرات المشتبه فيهم قبل المداهمة مساء الخميس