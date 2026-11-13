معلومات الـLBCI: المستودع يعود إلى «أ. خ.» من بيروت وهو متوارٍ عن الأنظار ومديرية المخابرات أوقفت «أ. أ.» من بيروت يعمل مع صاحب المستودع وتحقق مديرية المخابرات معه بإشراف القضاء المختص

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