الحوثيون يحذرون شركات الطيران من أن المجال الجوي السعودي غير آمن باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة

الحوثيون يحذرون شركات الطيران من أن المجال الجوي السعودي غير آمن باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة

الحوثيون في بيان: ميناء جدة وكل موانئ السعودية على البحر الأحمر ستكون مستهدفة إذا شن التحالف هجوما على ميناء الحديدة اليمني