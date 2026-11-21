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عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: حملنا مشروعا إنقاذيا يقوم على التلازم والتزامن بين حل المشكلتين معا لا احتلال إطلاقا نهائيا وأبدا ولا سلاح خارج الدولة يأتمر بخارجها ويخدم خارجها أيا كان هذا الخارج هذا هو جوهر مشروعنا الوطني وهو موقف يعرضنا لحملات