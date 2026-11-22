معلومات الـLBCI: التحقيقات لم تتوصّل حتى الآن إلى أي معطيات حاسمة تثبت ارتباط شحنة متفجرات مشاريع القاع بحزب الله ولا تزال هوية الجهة التي تقف خلف عملية التهريب مجهولة

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