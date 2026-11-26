انتهاء الربع الأول بتقدّم منتخب لبنان على نظيره الياباني بفارق 4 نقاط بنتيجة 26-22 ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة

انتهاء الربع الأول بتقدّم منتخب لبنان على نظيره الياباني بفارق 4 نقاط بنتيجة 26-22 ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة

وزير خارجية إيران في اتصال مع نظيره الكويتي: لا علاقة لنا بالهجوم على الكويت ومستعدون للمشاركة في التحقيق