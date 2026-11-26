الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عشرات القذائف الصاروخية وفوهات الإطلاق التابعة لحزب الله في جنوب لبنان

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن الجيش الإسرائيلي استهدف عشرات القذائف الصاروخية وفوهات الإطلاق التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.



وقالت عبر "إكس": "استهدف الجيش الإسرائيلي قبل قليل في منطقة عين التينة بجنوب لبنان عشرات القذائف الصاروخية وفوهات الإطلاق داخل معسكر تدريب تابع لوحدة قوة الرضوان في حزب الله. وكانت القذائف الصاروخية وفوهات الإطلاق مخصصة لاستخدام عناصر حزب الله لاستهداف قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل، حيث تم استهدافها من الجو لإزالة التهديد".