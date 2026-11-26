جيش الدفاع استهدف عشرات القذائف الصاروخية وفوهات الإطلاق التابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي في جنوب لبنان
🔸استهدف جيش الدفاع قبل قليل في منطقة عين التينة بجنوب لبنان عشرات القذائف الصاروخية وفوهات الإطلاق داخل معسكر تدريب تابع لوحدة قوة الرضوان في تنظيم حزب الله الإرهابي.
🔸وكانت القذائف الصاروخية وفوهات الإطلاق مخصصة لاستخدام مخربي تنظيم حزب الله الإرهابي لاستهداف قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل، حيث تم استهدافها من الجو لإزالة التهديد.
🔸لن يسمح جيش الدفاع لتنظيم حزب الله الإرهابي بالمساس بمواطني دولة إسرائيل وقواته، وسيواصل العمل لإزالة التهديدات والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) November 26, 2026
جيش الدفاع استهدف عشرات القذائف الصاروخية وفوهات الإطلاق التابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي في جنوب لبنان
🔸استهدف جيش الدفاع قبل قليل في منطقة عين التينة بجنوب لبنان عشرات القذائف الصاروخية وفوهات الإطلاق داخل معسكر تدريب تابع لوحدة قوة الرضوان في تنظيم حزب الله الإرهابي.
🔸وكانت القذائف الصاروخية وفوهات الإطلاق مخصصة لاستخدام مخربي تنظيم حزب الله الإرهابي لاستهداف قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل، حيث تم استهدافها من الجو لإزالة التهديد.
🔸لن يسمح جيش الدفاع لتنظيم حزب الله الإرهابي بالمساس بمواطني دولة إسرائيل وقواته، وسيواصل العمل لإزالة التهديدات والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.