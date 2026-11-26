اليابان تسرق الفوز من لبنان في الربع الأخير من المباراة لتفوز بنتيجة ٨٦-٨٢

اليابان تسرق الفوز من لبنان في الربع الأخير من المباراة لتفوز بنتيجة ٨٦-٨٢

تقدم كبير لمنتخب لبنان على نظيره الياباني مع نهاية الشوط الأول ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة بنتيجة ٥١-٣٨