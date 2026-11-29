بعد مواجهة مجنونة لبنان يتفوّق على الصين في الوقت الإضافي بنتيجة ١٠١-١٠٠ ويقترب جدًا من التأهل الخامس إلى كأس العالم لكرة السلة

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