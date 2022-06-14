الإمارات تشدد تدابير كورونا بعد ارتفاع في الإصابات

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أعلنت الإمارات تشديد الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بما في ذلك التشديد على ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، بعد ارتفاع في الإصابات بنسبة أكثر من 100% في أسبوع واحد.وسجلت الإمارات 1356 إصابة بكوفيد-19 الثلاثاء، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إحاطة إعلامية استثنائية مساء الإثنين تسجيل "ارتفاع ملحوظ" في عدد الإصابات.وقال المتحدث باسم الهيئة طاهر البريك العامري: "شهدنا في الفترة السابقة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بكوفيد-19 بالدولة، اذ ارتفعت الحالات في الدولة بنسبة تفوق الـ 100 في المائة في أقل من أسبوع، كما لوحظ أيضا ارتفاع معدل الدخول للمستشفيات".وأضاف العامري: "شهدنا في الفترة الأخيرة تهاون العديد من فئات المجتمع في لبس الكمامات بالأماكن المغلقة"، مؤكدا أن "ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة إلزامي حيث أن التهاون بذلك يعد مخالفة ويُعاقب عليها مرتكبها بغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف درهم" (816 دولار). وأشار الى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تشديد الرقابة.ولفت العامري الى أنه "لوحظ عدم الالتزام بالعزل الصحي من قبل فئة قليلة من المصابين بكوفيد-19"، مؤكدا على أن أي شخص يتسبب بتفشي الفيروس يكون معرضا للمساءلة القانونية.