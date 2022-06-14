فيروس كورونا
14 حزيران 2022 - 14:09
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عداد كورونا يعاود إرتفاعه مجددًا... فهل نحن أمام موجة تفش جديدة؟

عداد كورونا يعاود إرتفاعه مجددًا... فهل نحن أمام موجة تفش جديدة؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,كورونا,عداد كورونا يعاود إرتفاعه مجددًا... فهل نحن أمام موجة تفش جديدة؟
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Lebanon News
إذا راقبنا عداد إصابات كورونا إبتداءً من 5 حزيران حتى الإثنين 13 من الشهر عينه، يتبين أن عدد الإصابات يعاود الإرتفاع، حيث ارتفعت الإصابات تدريجيًا من 76 يوميًا لأكثر من 240 إصابة في الأيام الماضية!
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