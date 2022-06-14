عداد كورونا يعاود إرتفاعه مجددًا... فهل نحن أمام موجة تفش جديدة؟

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LBCI News Lebanon

إذا راقبنا عداد إصابات كورونا إبتداءً من 5 حزيران حتى الإثنين 13 من الشهر عينه، يتبين أن عدد الإصابات يعاود الإرتفاع، حيث ارتفعت الإصابات تدريجيًا من 76 يوميًا لأكثر من 240 إصابة في الأيام الماضية!