فيروس كورونا
14 حزيران 2022 - 14:09
14/06/2022 14:09:00
عداد كورونا يعاود إرتفاعه مجددًا... فهل نحن أمام موجة تفش جديدة؟
عداد كورونا يعاود إرتفاعه مجددًا... فهل نحن أمام موجة تفش جديدة؟
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LBCI News Lebanon
إذا راقبنا عداد إصابات كورونا إبتداءً من 5 حزيران حتى الإثنين 13 من الشهر عينه، يتبين أن عدد الإصابات يعاود الإرتفاع، حيث ارتفعت الإصابات تدريجيًا من 76 يوميًا لأكثر من 240 إصابة في الأيام الماضية!
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