فيروس كورونا
18 أيلول 2022 - 14:13
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وزارة الصحة: 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة

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وزارة الصحة: 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1213902، كما تم تسجيل حالتي وفاة.
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