وزارة الصحة: 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار فيروس كورونا,وزارة الصحة,وزارة الصحة: 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة

LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1213902، كما تم تسجيل حالتي وفاة.