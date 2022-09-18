فيروس كورونا
18 أيلول 2022 - 14:13
18/09/2022 14:13:43
وزارة الصحة: 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة
وزارة الصحة: 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة
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LBCI News Lebanon
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1213902، كما تم تسجيل حالتي وفاة.
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