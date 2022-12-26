شي يدعو لخطوات "لحماية" الأرواح مع رفع قيود كوفيد في الصين

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حث الرئيس الصيني شي جينبينغ المسؤولين على اتخاذ خطوات لحماية حياة الناس، في أول تصريح له بشأن كوفيد منذ أن خففت بكين بشكل كبير التدابير الصحية الصارمة هذا الشهر.وبعدما عملت جاهدة للسيطرة على الوباء إلى حد كبير منذ ظهوره، تشهد الصين حاليا أكبر تفش للإصابات بعدما رفعت فجأة القيود التي سددت ضربة للاقتصاد.وقدّرت دراسات بأن حوالى مليون شخص قد يموتون خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويعاني العديد من السكان من نقص في الأدوية بينما يضغط تدفق المرضى المسنين غير الملقحين على المنشآت الطبية الطارئة.ونقلت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية عن شي قوله" "تواجه السيطرة على كوفيد-19 والوقاية منه في الصين وضعا ومهاما جديدة".وشدد الرئيس الصيني على ضرورة أن نطلق حملة الصحة الوطنية بطريقة أكثر استهدافًا... وتعزيز خط دفاع المجتمع للوقاية من الوباء ومكافحته، وحماية أرواح الناس وسلامتهم وصحتهم بشكل فاعل