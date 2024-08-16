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وزارة الصحة استغربت الاخبار المضللة عن عدم تغطية كل جرحى الحرب: القرار يطبق حرفيا بمنطق مؤسساتي

خبر كاذب
2024-08-16 | 06:56
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وزارة الصحة استغربت الاخبار المضللة عن عدم تغطية كل جرحى الحرب: القرار يطبق حرفيا بمنطق مؤسساتي
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وزارة الصحة استغربت الاخبار المضللة عن عدم تغطية كل جرحى الحرب: القرار يطبق حرفيا بمنطق مؤسساتي

نفى المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة "ما تناقلته أنباء عن أن الوزارة لا تقوم بتغطية نفقات عدد من جرحى الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان".

واستغربت وزارة الصحة في بيان "للتداول بهكذا معلومات غير صحيحة بل مضللة في وقت يمر لبنان بظرف شديد الصعوبة ويتحتم على وسائل الإعلام التحلي بالمسؤولية والدقة في نقل الاخبار وفي أسوأ الأحوال التأكد مما يشاع من المراجع المعنية".

وذكّرت وزارة الصحة العامة "بما كان قد أكده الوزير فراس الأبيض في أكثر من مناسبة حول تغطية الجرحى من دون أي استثناء بموجب قرار اتخذته الحكومة اللبنانية أقرت بموجبه اعتمادا ماليا مخصصات لذلك". 

وأكدت أنه يتم تنفيذ القرار حرفيا بمنطق مؤسساتي لا مكان فيه لأي أفضلية بل يتم بموجبه تطبيق مبدأي العدالة والحق بالحصول على الخدمة الطبية الصحيحة والفعالة لكل من يحتاج إليها.

وختمت وزارة الصحة :"يمكن لأي مهتم التأكد من تنفيذ هذا القرار بمراجعة المعنيين في الوزارة كما مختلف المستشفيات التي يتم تحويل جرحى العدوان إليها، والتوقف عن نشر اخبار عشوائية تثير البلبلة من دون طائل وتزيد من وطأة الجروح والمعاناة".

 

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