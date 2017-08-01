بالصور: بين هيفا وهبي وباريس هيلتون ونيكي ميناج.. إختاروا الإطلالة الأجمل

شاركونا آراءكم: أي إطلالة هي الأجمل؟

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LBCI News Lebanon

مرّة جديدة تخطف الفنانة هيفا وهبي الأضواء بصورة جديدة شاركت متابعيها بها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، معتمدةً آخر صيحات الموضة.

وقد أطلّت الفنانة هيفا وهبي بأحدث صورها وهي ترتدي أحذية عالية الفخذ أي ما يعرف بـ thigh-high gladiator boots من ماركة Philipp Plein العالمية. ويبلغ سعر الحذاء 2588 دولار أميركي.

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وبذلك تكون هيفا وهبي على خطى النجمات العالميات اللواتي إعتمدن الحذاء نفسه في إطلالاتٍ سابقة مثل باريس هيلتون ونيكي ميناج.

شاهدوا صور هيفا وهبي وباريس هيلتون ونيكي ميناج بالحذاء نفسه، وشاركونا آراءكم: أي إطلالة هي الأجمل؟

#haifawehbe #haifawehbefashion #haifaholics A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Jul 31, 2017 at 6:57am PDT

#haifawehbe A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Jul 31, 2017 at 12:03pm PDT