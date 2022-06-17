بعد مثوله أمام المحكمة... كيفن سبيسي ينفي تهم الاعتداءات الجنسية

أعلن محامي الممثل كيفن سبيسي أن موكله ينفي "بشكل قاطع" تهم الاعتداءات الجنسية.

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LBCI News Lebanon

أعلن محامي الممثل كيفن سبيسي أن موكله ينفي "بشكل قاطع" تهم الاعتداءات الجنسية، وذلك بعد مثوله أمام محكمة بريطانية الخميس لمواجهة التهم التي تعود إلى حوالي 20 عاما.

وسبيسي، الحائز على جائزة الأوسكار، متهم بارتكاب أربع وقائع اعتداء جنسي باللمس وإجبار شخص على ممارسة الجنس دون رضاه.

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وتشير الشرطة إلى أن الاعتداءات المتهم بها سبيسي وقعت بين آذار عام 2005 ونيسان عام 2013، وقد استهدفت رجلا في الأربعينيات من عمره الآن، ورجلين في الثلاثينيات من العمر.

وكان سبيسي يعتبر من كبار نجوم هوليوود، لكنه توارى عن الأنظار منذ اتهامه بسوء السلوك الجنسي، أي قبل نحو خمسة أعوام. واستُبعد عن المشاركة في المسلسل التلفزيوني "هاوس أوف كاردز" الشهير، كما استُبعد عن فيلم "أول ذا موني إن ذا وورلد".

ويُذكر أن الممثل، البالغ من العمر 62 عاما، فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن فيلم "أمريكان بيوتي"، وأفضل ممثل مساعد عن فيلم "ذا يوجوال ساسبيكتس".

وسيواجه سبيسي، في حالة إدانته بالاعتداء الجنسي، عقوبة السجن لمدة ستة أشهر أو ستُفرض عليه غرامة غير محددة بعد، بينما تبلغ العقوبة القصوى للتهمة الأخرى السجن مدى الحياة.