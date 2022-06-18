الوليد الحلاني: "بشعين كتير".. مقلب ماريتا الحلاني يغزو الإنترنت (فيديو)

نفّذت الفنانة الشابّة ماريتا الحلاني مقلباً بشقيقها الفنان الوليد الحلاني عبر واتساب، ونشرت الفيديو عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، فغزت الإنترنت بأكثر من نصف مليون مشاهدة.

في التفاصيل، فسألت ماريتا الحلاني شقيقها الوليد الحلاني ما إذا كان باستطاعته دعم صديقتها الّتي أطلقت مشروعها الخاص والسماح لها بتنفيذ القالب الخاص بعيد ميلاده، وأرفقت سؤالها بصورٍ لتصاميم مضحكة.

وبدوره، ردّ الوليد الحلاني بأن التصاميم "بشعين كتير"، وقال بطرافة "يا ماريتا إذا الميكي ماوس هيك طالع معها، أنا بطلع معها وحش. أوعا تعمل صورتي وتجرّصنا".

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