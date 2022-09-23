بعد انتشار الشائعة... آدم ليفين ينفي خيانة زوجته مع عارضة أزياء أخرى

نفى المغني آدم ليفين خبر خيانة زوجته بهاتي برينسلو مع عارضة أزياء أخرى.

Lebanon, news ,lbci ,أخبار برينسلو., بهاتي, زوجته, 5, مارون, فرقة, مغني, المتزوج, النجم, غرامية, علاقة, على, كانت, أنها, مفادها, الاجتماعي, التواصل, وسائل, ستروه, سومنر, الأزياء, عارضة, نشرتها, القصة, جانبه, ليفين, آدم, المغني, شارك, لزوجته, خيانته, شائعة, انتشار,بعد,نفى المغني آدم ليفين خبر خيانة زوجته بهاتي برينسلو مع عارضة أزياء أخرى.

LBCI News Lebanon

بعد انتشار شائعة خيانته لزوجته، شارك المغني آدم ليفين جانبه من القصة، الّتي نشرتها عارضة الأزياء سومنر ستروه على وسائل التواصل الاجتماعي مفادها أنها كانت على علاقة مع النجم المتزوج.

وقال مغني فرقة "مارون 5"، الّذي يتوقع طفله الثالث من زوجته بهاتي برينسلو، في بيان نُشر على إنستغرام: " لم أكن في أي علاقة غرامية، ومع ذلك، تجاوزت حدودي خلال فترة مؤسفة من حياتي".

الإعلان

وتابع: "زوجتي وعائلتي هما كل ما يهمني في هذا العالم. أن أكون بهذه السذاجة والغباء بما يكفي للمخاطرة بالشيء الوحيد الذي يهمني حقًا كان أكبر خطأ يمكن أن أرتكبه. لن أقوم به مرة أخرى أبدًا. أتحمل المسؤولية الكاملة. سوف نتجاوزها. وسوف نتجاوز هذه المشكلة معا".

واحتلّ الفنان العالمي، 43 عاما، عناوين الصحف في 19 أيلول عندما شاركت عارضة الأزياء سومنر ستروه ادعاءات حول علاقتها الغرامية معه على تيك توك.

وقالت ستروه: "بشكل أساسي، كنت على علاقة غرامية مع رجل متزوج من عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت. في ذلك الوقت، كنت صغيرة وساذجة وبصراحة تامة أشعر بالاستغلال. لقد تم التلاعب بي بسهولة."