متابع ينتقد رامي عياش: "جورج وسوف عمل خير وبحياتو ما صوّر".. فكيف ردّ عليه؟

أعلن البوب ستار رامي عياش عن انطلاق مبادرة خيريّة جديدة بإشرافه وهي توزيع الحقائب المدرسيّة للتلاميذ تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.

لكن هذه الخطوة قد عرّضت الفنان اللبناني رامي عياش إلى انتقاد أحد المتابعين الّذي اعترض على الإفصاح عن فعل الخير، فكتب المُغرّد: "خلّي عمل الخير بلا دعاية وصور. جورج وسوف عمل خير بحياتو قدّكم كلّكم يا فنانين بأضعاف متلّتة، بحياتو ما صوّر او حكى! خلّيك كبير، عم تصور شنت مدرسة؟".

وسرعان ما جاء الردّ من رامي عياش الّذي دوّن قائلاً "شنط بالطاء مش بالتاء. كرمال هيك عم نبني جيل يعرف يكتب، ويرجع يفتح تويتر ويغرّد براحتو".