الحسناء سونيا جرجس تخطف الأنظار مع محمد صلاح... فمن تكون؟

ما إن قامت الشابة الحسناء سونيا جرجس بنشر صورةٍ تجمعها بلاعب كرة القدم الشهير محمد صلاح أثناء تواجدهما على أحد الشواطئ في دبي، حتى قام عدد كبير من الناشطين على المواقع الالكترونيّة بنشر الصورة.

وعلّقت سونيا جرجس على صورتها مع محمد صلاح بعبارة "من دواعي سروري أن ألتقي بك مجدداً"، وتصدّر اسمها محرك البحث غوغل في الساعات الأخيرة، فمن تكون سونيا جرجس؟

وفي التفاصيل، فقد انتقلت سونيا جرجس من إيطاليا حيث عاشت لأكثر من عشرين عاماً إلى الإمارات العربيّة المتحدة، وتعمل راهناً مديرة للفندق حيث تواجد محمد صلاح والتقطت معه الصورة.

وتعرّف سونيا جرجس عن نفسها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام بأنّها حائزة على لقب Miss Elite مصر، لكن مؤسس Miss Elite ورئيس لجنتها ستيفانو الدويهي نفى للـ LBCI هذا الأمر، وأوضح "سونيا جرجس خضعت لكاستينع المسابقة في عام 2020، وتم تأجيل الحفل آنذاك بسبب كورونا، كما أنّها لم تشارك في المسابقة عام 2021 وتم استبدالها بمشتركة أخرى".