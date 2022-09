هيلي بيبر توضح حقيقة "سرقتها" لجاستن بيبر من سيلينا غوميز... والأخيرة تردّ (فيديو)

كشفت هايلي بيبر "الحقيقة" حول الإشاعات الّتي تدور حول سرقتها لزوجها النجم الكندي جاستن بيبر من حضن النجمة العالمية سيلينا غوميز.

كشفت عارضة الأزياء العالمية هايلي بيبر خلال مقابلة معها "الحقيقة" حول الإشاعات الّتي تدور حول سرقتها لزوجها النجم الكندي جاستن بيبر من حضن النجمة العالمية سيلينا غوميز.

وعلى الرغم من أن العارضة احتفلت مؤخرًا بعيد زواجها الرابع مع زوجها جاستن بيبر، إلا أن الأسئلة لا تزال قائمة حول علاقتهما ونهاية قصة حب الأخير مع سيلينا غوميز.

وأوضحت هايلي في المقابلة مع الإعلامي أليكس كوبر أن زوجها جاستن بيبر لم يكن على علاقة بأي أحد عندما بدأت بمواعدته.

كما أكّدت أنّها ليست من نوع الأشخاص الّذين يقدمون على فسخ علاقة حب بين اثنين، إذ تمّت تربيتها جيدًا.

وقالت: "أعلم أن علاقة جاستن وسيلينا كانت محببة من قبل الكثيرين ولكن هما قررا الانفصال وإنهاء علاقتهما بإرادتهما".

أما بدورها، فقد ردّت المغنية سيلينا غوميز بعد ساعات قليلة على هايلي بيبر بطريقة غير مباشرة عبر بث مباشر على تيك توك، قائلةً: "أعتقد أن بعض الأشياء التي لست بحاجة حتى إلى أن أكون على علم بها هي مجرد أشياء حقيرة ومثيرة للاشمئزاز. وهذا ليس عدلاً لأنه لا ينبغي التحدث إلى أي شخص على الإطلاق بالطريقة التي شهدتها."

