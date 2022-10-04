ربيع بارود في Pop Quiz: أحبّ أن أعيش في سوريا (فيديو)

أثناء حلوله ضيفاً على برنامج Pop Quiz مع الإعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك وموقع الـ LBCI الإلكتروني، كشف الفنان ربيع بارود أنّه يحبّ أن يعيش في سوريا.

في التفاصيل، سُئل ربيع بارود "أي بلد تحبّ أن تعيش فيه بعد لبنان؟"، فأجاب "أقرب شي على لبنان وبحسّ حالي وقت كون موجود هونيك هي سوريا". وتابع "بعمل كتير حفلات بسوريا والجمهور السوري كبير ومتواجد وين ما كون بحفلاتي خاصةً بأوروبا. والشعب السوري هو الأقرب منّا لثقافتنا وعاداتنا، وطبيعة سوريا بتشبه طبيعتنا".

وهل يشجّع ربيع بارود ابنته على احتراف الغناء لاحقاً؟ وهل يفضّل أن يستمع الى شيرين عبد الوهاب أو نانسي عجرم في السيارة؟ ولماذا قال أن 90% من الفنانين غير مثقفين موسيقياً؟ وغيرها من الأسئلة في هذا الفيديو: