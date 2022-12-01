وفاة مغنية فرقة "فليتوود ماك" كريستين مكفي عن 79 عاماً

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توفيت الأربعاء عن 79 عاماً مغنية فرقة "فليتوود ماك" البريطانية ومؤلفة الأغاني كريستين مكفي التي حققت نجاحاً من خلال مسيرة فردية أيضاً، نتيجة إصابتها بمرض أودى سريعاً بحياتها، على ما أعلنت عائلتها.وألّفت مكفي عدداً كبيراً من الأغاني الشهيرة التي أدّتها الفرقة بينها "ليتل لايز" و"إفريوير" و"سونغبيرد". وكانت انضمّت إلى "فليتوود ماك" بعد سنوات قليلة من إنشاء الفرقة عام 1967.وتُعدّ "فليتوود ماك" التي بيع أكثر من مئة مليون ألبوم لها في مختلف أنحاء العالم، إحدى أشهر الفرق الموسيقية.وأشارت أسرة المغنية في منشور عبر صفحتها في فيسبوك إلى أنّ كريستين مكفي توفيت "بسلام" صباح الأربعاء في أحد المستشفيات عقب "إصابتها بمرض أودى سريعاً بحياتها"، موضحةً أنّ المغنية "كانت برفقة عائلتها" عند وفاتها.وكانت "فليتوود ماك" إحدى أشهر الفرق في سبعينات القرن الفائت وثمانيناته، وكانت تضم ميك فليتوود وكريستين وزوجها السابق جون مكفي وليندسي باكنغهام وستيفي نيكس.ويُعتبر ألبوم "رومزر" الذي صدر في 1977، من أكثر الألبومات مبيعاً في تاريخ الموسيقى، إذ بيعت أكثر من 40 مليون نسخة منه في العالم.وتركت المغنية الفرقة عام 1998 قبل أن تنضم إليها مجدداً بعد 16 عاماً.وكانت كريستين مكفي أكّدت في تصريح لـ"بي بي سي" عام 2017 أنها أصيبت برهاب الخلاء بعد تركها الفرقة. وغادرت كاليفورنيا لتقيم في كنت جنوب شرق إنجلترا.وغرّدت "فليتوود ماك" معلّقةً على وفاة المغنية "ليس هناك كلمات تصف حزننا. لقد كانت مميزة وتتمتع بموهبة استثنائية".