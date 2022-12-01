ليليان نمري تنشر صورة مع والدتها علياء... ورسالة مؤثرة لمتابعيها: "انتبهوا عا امهاتكم"!

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نشرت الممثلة اللبنانية ليليان نمري عبر حسابها على فيسبوك صورة تجمعها بوالدتها الممثلة القديرة الراحلة علياء نمري.وأرفقت ليليان نمري الصورة المميزة بتعليق وجّهت من خلاله رسالة معبّرة لمتابعيها عن الأم.وكتبت ليليان نمري: "الأم ما بتموت طالما عايشة فينا، الله يرحمك يا إمي. إنتبهوا عا امهاتكم وما تهملوهن، ما تعطوا وقت لاصدقائكم اكتر منها، ما تزعلو بس تسأل عنكم اذا تأخرتوا، ما تنزعجوا ان غطتكم بالليل انتو ونايمين، ما تهملوا ولا اتصال ان اتصلت فيكم، ما تعَززوا من قيمة حدا عا حسابها، ما حدا رح يحبكم قد ربع محبة امكم، ولا رح يكون وَفي متل قلبها".وتابعت قائلة: "صحيح مش كل إم يعني إم بكل معنى الكلمة، بالنهاية الام بتبقى إم واللي حَضَن إمو وعطاها كل عمرو مات فقع عا غيابها فا كيف المُهمل والفاجر".وختمت ليليان نمري رسالتها بالقول: "الله يرحم كل اللي سبقونا ويطول بعمر الموجودات معنا وبكل الدني".