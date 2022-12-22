جاستن بيبر يدعو متابعيه لعدم شراء منتجات "H & M" التي تحمل صورته

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LBCI News Lebanon

انتقد مغني البوب الكندي جاستن بيبر ملابس أنتجتها شركة "أتش أند أم" (H &M) للأزياء تحمل صورته وكلمات من أغانيه، قائلاً إنّ الشركة لم تحصل على موافقة منه.



وفي منشورٍ عبر إنستغرام، قال بيبر: "منتجات "H & M" التي تستغلّ صورتي وكلمات أغنياتي سخافة لم أوافق عليها"، داعياً متابعيه الذين يبلغ عددهم 270 مليوناً إلى عدم شرائها.

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وقالت: "أتش أند أم" إنّها سحبت المنتجات الخاصّة بالمغنّي من منافذ البيع ولم تعد تظهر في متاجرها عبر الإنترنت. وقالت: "أتش أند أم" إنّها سحبت المنتجات الخاصّة بالمغنّي من منافذ البيع ولم تعد تظهر في متاجرها عبر الإنترنت.

وأوضح متحدث باسم الشركة: "لقد اتبعنا جميع مراحل الموافقة، ولكن في الوقت الذي ما زلنا نتحقق فيه من ذلك من خلال جميع الأطراف المعنية، تمت إزالة القطع من البيع".