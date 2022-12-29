ميريام فارس تشكر قطر والفيفا: رسالتي جمع الحضارات العربيّة بفنّي

في أحدث منشورٍ لها على تطبيق إنستغرام، شكرت الفنانة اللبنانيّة ميريام فارس دولة قطر واتحاد الفيفا على تحقيق حلم طفولتها.

في التفاصيل، فدوّنت الفنانة ميريام فارس "انا وصغيرة كنت بس غمض عيوني شوف حالي عم قدّم عرض استعراضي كامل متكامل".

وتابعت ميريام قائلةً: "مع فيفا الحلم تحقق السنة، والرسالة اللي صرلي من أول مسيرتي الفنية حاملتها وهي جمع الحضارات العربية بفني ترجمتها بـ٢١ لوحة على مدار ساعة ونصف بتخاطب مختلف الحضارات والفنون والثقافات العربية على مسرح فيفا للمشجعين وكان عندي الفرصة انّي عرّفها على جمهور حضر مش بس من الوطن العربي لا بل من كل انحاء العالم على قطر لمتابعة أكبر حدث بالعالم، المونديال".

وختمت ميريام فارس رسالتها بالقول: "بشكر دولة قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على ثقتهم فيي واختياري لغناء الأغنية الرسمية لكأس العالم وافتتاح حفلات الفيفا، هيدا فخر لإلي، وبشكر كل شخص ساهم لإنجاح هذا الحدث".