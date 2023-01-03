هيفاء وهبي "قمر بيروت" ليلة رأس السنة 2023... أشعلت أجواء لبنان في حفلٍ جماهيري

تألّقت النجمة هيفاء وهبي ليلة رأس السنة في العاصمة اللبنانيّة بيروت، حيث حرصت على استقبال عام 2023 في بلدها لبنان بحفلٍ جماهيري نفذت بطاقاته قبل أيامٍ من موعد الحفل، وأحيته مع كلّ من الفنان المغربي سعد لمجرد والفنان اللبناني نادر الأتات.

"شو حلوة بيروت"، تقول الفنانة هيفاء وهبي في كلمتها على المسرح ليلة رأس السنة بعدما قدّمت أغنية "اشتقنالك يا بيروت" بصوتها، وتابعت: "أستقبل العام الجديد معكم في أجمل بلد، وطالما لبنان بخير نحن بخير أيضاً".

وقدّمت هيفاء وهبي مجموعة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، ولاقت تفاعلاً جماهيرياً كبيراً من الجمهور الحاضر الّذي ردّد أغنياتها، ونشر البعض فيديوهات من الحفل على منصّات التواصل الاجتماعي.

في سياقٍ متصل، شاركت الديفا هيفاء وهبي لقطات مميزة من حفل رأس السنة، وتألّقت بفستانٍ يحمل توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وأرفقت منشورها بالتعليق التالي:

"أحلى شعور ومبسوطة كتير إني استقبلت السنة الجديدة في بلدي لبنان بين ناسي وأهلي وبوجود كل ضيوفنا الي حضروا من كل البلدان. عام سعيد عليكم جميعاً".

وفي المقابل، دشّن محبّو النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي هاشتاغ "هيفاء وهبي قمر بيروت" على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدّرت قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً في العديد من الدول العربيّة.