عامر زيان أشعل حماس الجمهور ليلة رأس السنة في لبنان... وحفل جديد مع وائل جسار

أحيا الفنان اللبناني عامر زيان حفل رأس السنة في لبنان بحضور أكثر من 1200 شخص حضروا للاحتفال معه ومع الفنان ناجي أسطا والممثل الكوميدي عباس جعفر.

وقدّم عامر زيان باقة من أجمل أغنياته مثل: حلوة بكل الأوقات، رح غني الليلة، عم اسس حالي وغيرها، بالإضافة الى الأغنيات اللبنانيّة الّتي أشعلت حماس الجمهور.

وشارك عامر زيان متابعيه بالصور والفيديوهات من الحفل، وعايد محبيه قائلاً: "ودّعنا سنة واستقبلنا سنة الـ٢٠٢٣ مع أجمل جمهور بسهرة رأس السنة الرائعة. شكراً على كل المحبة، وكل سنة وانتم بخير".

وفي المقابل، يستعد عامر زيان لإحياء حفل فنّي مع الفنان وائل جسار نهاية الأسبوع في لبنان.