بعد الحادث المأساوي... الممثل الأميركي جيريمي رينر: "أنا مشوش جدا" (صورة)

بعد تعرضه لحادثٍ على الثلج أمام منزله في نيفادا، أكّد الممثل الأميركي جيريمي رينر الثلاثاء أنه "مشوّش جداً".

وبحسب المعلومات، فقد نُقل النجم السينمائي إلى المستشفى صباح الأحد، بعدما أصيب نتيجة تدحرج كاسحة ثلوج كان يستخدمها لإزالة الثلوج أمام منزله.

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ونشر رينر صورة عبر حسابه في انستغرام الثلاثاء يظهر فيها داخل أحد المستشفيات ويبدو وجهه متورّماً، وعلّق "شكراً لكم جميعاً على كل رسائلكم اللطيفة. أنا مشوّش جداً ولا أستطيع الكتابة، لكنني أرسل محبتي لكم جميعاً".

وأوضح مدير أعماله سام ماست أنّ الممثل خضع لعملية جراحية. وقال إنّ رينر "لا يزال في العناية المشددة ووضعه دقيق لكن مستقر"، مشيراً إلى أن الممثل "يظهر تحسّناً ويجري محادثات ومعنوياته مرتفعة".

وأظهرت نتائج التحقيق الأولية عدم وجود آثار لمخدرات أو كحول مرتبطة بالواقعة التي وصفتها السلطات بـ"الحادث المأساوي" خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء.

وقد رُشح رينر، البالغ من العمر 51 عاماً، لجائزتي أوسكار عن دوريه في "The Hurt Locker" و"The Town". وبالتالي فهو معروف بأدواره كالبطل الخارق في أفلام عدة من سلسلة مارفل.