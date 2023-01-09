للأسبوع الرابع... فيلم "أفاتار" يواصل تصدر شباك التذاكر الأميركي (فيديو)

للأسبوع الرابع على التوالي، يواصل فيلم "Avatar: The Way of Water" لجيمس كاميرون تصدره إيرادات شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية نهاية الأسبوع الفائت، محققاً إيرادات قاربت 45 مليون دولار.

وبحسب أرقام شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة، حقق فيلم الخيال العلمي من إنتاج شركة "تونتيث سنتشري" أرباحاً محلية بلغ مجموعها منذ بدء عرضه 516.8 مليون دولار و1.19 مليار دولار عالمياً، ما يجعله سابع أكثر الأفلام درّاً للإيرادات في التاريخ.

الإعلان

لكنّ المفاجأة أتت في فيلم الرعب "M3GAN" من إنتاج "يونيفرسال" و"بلام هاوس"، الّذي احتل المرتبة الثانية محققاً 30.2 مليون دولار في الأيام الأولى لعرضه، ما فاق توقعات المراقبين.

ويروي فيلم "M3GAN" قصة إنسان آلي مخيف مصمم أصلاً ليكون الرفيق المثالي لفتاة يتيمة صغيرة.

وحل فيلم "Puss in Boots: The Last Wish"، المرتبط بسلسلة "Shrek"، في المركز الثالث. وحصد الفيلم العائلي إيرادات بلغت 13.1 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، ليصل إجمالي عائداته في أميركا الشمالية إلى 87.7 مليون دولار.