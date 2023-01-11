فنّ
11 كانون الثاني 2023 - 07:48
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النجم العالمي ستروماييه يهيمن على ترشيحات جوائز "فيكتوار" الموسيقية الفرنسية

تصدّر المغني البلجيكي ستروماييه قائمة الترشيحات من حفلة توزيع جوائز "فيكتوار دو لا موزيك". Lebanon, news ,lbci ,أخبار أفضل عمل سمعي وبصري., أفضل أغنية, أفضل ألبوم, أفضل مغن, الفرنسية, فيكتوار دو لا موزيك, جوائز, توزيع, حفلة, الدورة الثامنة والثلاثين, الترشيحات, قائمة, ستروماييه,المغني البلجيكي,تصدّر المغني البلجيكي ستروماييه قائمة الترشيحات من حفلة توزيع جوائز "فيكتوار دو لا موزيك".
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النجم العالمي ستروماييه يهيمن على ترشيحات جوائز &quot;فيكتوار&quot; الموسيقية الفرنسية
Lebanon News

تصدّر المغني البلجيكي ستروماييه قائمة الترشيحات للدورة الثامنة والثلاثين من حفلة توزيع جوائز "فيكتوار دو لا موزيك" الفرنسية المرتقبة، التي ستنعقد في مركز "لا سين موزيكال" قرب باريس بتاريخ، مع نيله أربعة ترشيحات في القائمة التي أُعلن عنها الاثنين.

 
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ورُشحّ المغني الذي كان في فترة استراحة نتيجة معاناته من الإجهاد المفرط، ضمن أربعة ترشيحات في القائمة في فئات أفضل مغنٍّ، وأفضل ألبوم عن "مولتيدود"، وأفضل أغنية عن "لانفير" وأفضل عمل سمعي وبصري عن النسخة المصورة من "فيس دو جوا".
 
وتقدّم النجم ستروماييه على الفرنسي أوريلسان الذي نال ثلاثة ترشيحات، والمغنية البلجيكية أنجيل التي حظيت أيضاً بثلاثة ترشيحات.
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