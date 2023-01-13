فنّ
13 كانون الثاني 2023 - 04:20
Back

ياسمينا زيتون بعد مرورها على مسرح ملكة جمال الكون: نحن محاربون!

ياسمينا زيتون بعد مرورها على مسرح ملكة جمال الكون: نحن محاربون! Lebanon, news ,lbci ,أخبار ملكة جمال الكون,ياسمينا زيتون ,ياسمينا زيتون بعد مرورها على مسرح ملكة جمال الكون: نحن محاربون!
episodes
ياسمينا زيتون بعد مرورها على مسرح ملكة جمال الكون: نحن محاربون!
Lebanon News

نشرت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون لقطات من إطلالتها على مسرح مسابقة ملكة جمال الكون، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستغرام.

 

وأرفقت ياسمينا زيتون منشورها بالرسالة التالية: "نحن محاربون! حتى بعد تعرُّضنا لأكبر انفجار في التاريخ، لم نتوقّف عن الحلم والنجاح لأننا أقوياء مثل الأرزة ويصعب كسرنا".

 

وختمت ياسمينا منشورها بعبارة "هذا الزيّ من توقيع المصمم اللبناني الموهوب شربل زوي".

 

تابعوا حفل ملكة جمال الكون عبر الـLBCI وصوّتوا لياسمينا زيتون لتزيدوا حظوظها بالفوز عبر موقع missuniverse.com/delegates  أو عبر تطبيق Miss Universe.

 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً