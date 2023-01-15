شاكيرا تثير الجدل مرة ثانية... وتستعين بدمية "ساحرة شريرة" لاستفزاز والدة بيكيه (صور)

ضجت الوسائل الإعلامية الالكترونية خلال اليومين الفائتين بأخبار النجمة العالمية من أصول لبنانية شاكيرا، وذلك بعد إطلاق أغنيتها الجديدة الّتي هاجمت بها حبيبها السابق نجم كرة القدم جيرار بيكيه.

ولكن لم تكن الأغنية محور حديث مستخدمي مواقع التواصل الوحيد، في حين ذكرت تقارير إخبارية أن النجمة الكولومبية وضعت دمية على شكل "ساحرة شريرة" على شرفة منزلها الواقع في منطقة Esplugues de Llobregat بإسبانيا، مقابل منزل والدي بيكيه، وذلك "بهدف مضايقة والدته".

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والجدير بالذكر أن النجمة شاكيرا، 45 عاما، هاجمت في أغنيتها "بي زد آر بي ميوزك سيشنز #53" التي جرى تأليفها بالتعاون مع المنتج الأرجنتيني الشهير، بيزاراب، بيكيه، 35 عاما، وحبيبته الجديدة الإسبانية كلارا شيا البالغة 23 سنة.

وجاء في كلمات الأغنية "لقد تركت والدتك كجارة لي"، في إشارةٍ إلى قرب والدي بيكيه إلى منزلها، و"ترتاد النادي الرياضي كثيراً، اعتنِ بعقلك أيضاً"، و"لن أعود إليك حتى لو بكيت وتوسلت إلي".