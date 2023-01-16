"سمراء الشاشة الفاتنة"... رحيل الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا عن 95 عاما

أعلن وزير الثقافة الإيطالي الاثنين وفاة الممثلة الإيطالية الشهيرة جينا لولوبريجيدا، التي تشاركت البطولة مع كبار الممثلين في خمسينات القرن الماضي، عن عمر 95 عاما.

وكتب وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجوليانو عبر تويتر "وداعاً إلى أيقونة للشاشة الكبيرة وبطلة لفترة استمرت أكثر من نصف قرن من تاريخ السينما الإيطالية. سحرها باق للأبد. تشاو لولو".

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وكانت لولوبريجيدا، نجمة الإثارة السابقة التي انطلقت مسيرتها سنة 1952 مع فيلم "فانفان لا توليب" للمخرج الفرنسي كريستيان جاك، قد تعرضت لكسر في عظم الفخذ إثر حادثة سقوط في منزلها في روما في أيلول استدعت إخضاعها لعملية جراحية.

ويُذكر أن "سمراء الشاشة الفاتنة" جينا لولوبريجيدا شاركت البطولة مع كبار الممثلين في الخمسينات والستينات، من فرانك سيناترا إلى شون كونري، ومن مارتشيلو ماستروياني إلى هامفري بوغارت.

واستمرت لولوبريجيدا في تصوير الأعمال في الولايات المتحدة حتى سنة 1962، ثم عادت إلى بلدها إيطاليا. واقتصرت إطلالاتها اللاحقة على بعض المشاركات الموسمية في السينما والتلفزيون.