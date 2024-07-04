إصابة والدة كيم كارداشيان بورم سرطاني... وهكذا نقلت الخبر لبناتها

كشفت كريس جينر، نجمة تلفزيون الواقع الشهير "The Kardashians"، عن تفاصيل خططها لإزالة المبيضين جراحيًا بعد تشخيص إصابتها بورم في أحد الأعضاء.

وفي حلقة 4 تموز من البرنامج، تحدثت جينر عن تجربتها العاطفية مع بناتها كيم كارداشيان، وكلوي كارداشيان، وكيندال جينر وهي تبكي قائلة: "ذهبت إلى الطبيب وأجريت فحصًا. لقد وجدوا كيسًا". وأضافت: "قالوا إنه يجب عليّ استئصال المبايض".

على الرغم من أن جينر، البالغة من العمر 68 عامًا، لم تشعر بالتوتر بشأن العملية، إلا أنها تأثرت عاطفيًا بسبب اضطرارها للتخلي عن مبيضيها. وأوضحت: "هذا هو المكان الذي وُلِد فيه جميع أطفالي".

وأضافت جينر: "الأمر يتعلق أيضًا بالتقدم في السن. إنها علامة على أننا انتهينا من هذا الجزء من الحياة. إنه فصل كامل يتم إغلاقه للتو".