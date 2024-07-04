الفنانة المصرية نادية مصطفى في "الزمن الجميل": الله يكثر من أمثال الدكتور هراتش (فيديو)

شاركت الفنانة المصرية نادية مصطفى في مهرجان "الزمن الجميل" السنوي الّذي أقيم في كازينو لبنان، حيث تكرّمت إلى جانب عدد كبير من كبار النجوم من فكرة وتنظيم الدكتور هراتش ساغبازاريان.

وفي مقابلة حصرية مع الـLBCI، قالت الفنانة المصرية إن "اسم حفل تكريم الزمن الجميل بحدّ ذاته فخامة" وذلك مع النجوم المكرمين وهذا الأمر يعني لي كثيراً".

وأضافت أن الحفل أعطاها جرعة من الطاقة الإيجابية وشعرت بالمسؤولية تجاه عملها ومحبيها لتعمل أكثر على نفسها.

كما شكرت نادية مصطفى قناة الـLBCI والدكتور هراتش، الّذي وصفته "بالراقي والمحترم وفي منتهى التواضع" مؤكدةً أنها تعلّمت منه كثيراً و"يا ربّ يكثر من أمثاله".



