بعد أن طرقت بابه مرات عدة لن تصدقوا كيف انتهت القصة الطريفة... نانسي عجرم تطلق "من نظرة"! (فيديو)

بعد أن شوقت متابعيها لأيام، أطلقت الفنانة نانسي عجرم أغنيتها الجديدة "من نظرة".الأغنية من كلمات وألحان زياد جمال وتوزيع باسم رزق.وأطلقت نانسي عجرم الأغنية على منصة يوتيوب، مع الفيديو كليب الخاص بها من إخراج سمير سرياني.